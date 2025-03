Viola il divieto di avvicinamento e picchia l’ex fidanzata nelle scale

Gli era stato imposto il divieto di avvicinamento alla sua ex compagna ma alla prima occasione, abitando nello stesso stabile, l’uomo l’ha aggredita. La fine della relazione è stata turbolenta e per questo è finita nelle aule del Tribunale dopo la denuncia della donna nei confronti del suo ormai ex fidanzato. Entrambi sono italiani e risiedono a Spezia. Dopo la denuncia era stato imposto il divieto di avvicinamento anche se la misura è risultata essere particolarmente complicata tenendo conto che la vittima e l’aggressore risiedevano nello stesso condominio anche se a piani differenti. E così il faccia a faccia si è rivelato particolarmente violento con la donna, che si è affidata all’avvocato Federica Giorgi (nella foto), che è stata colpita mentre stava raggiungendo l’ascensore. Il giudice lo ha condannato a un anno di reclusione con 1500 euro di provvisionale da versare alla donna.