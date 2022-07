Liguria, in vendita la villa costruita sul luogo che ispirò 'La Sirenetta'

In vendita la villa costruita sul luogo che ha ispirato la Sirenetta (foto Lionard)

La Spezia, 26 luglio 2022 - È in vendita la villa da sogno costruita sul luogo che ha ispirato nel 1837 la fiaba 'La Sirenetta' dello scrittore danese Hans Christian Andersen, una delle opere più amate da grandi e piccini scritte dall'autore. Una fiaba talmente tanto amata che a Copenaghen le hanno dedicato addirittura una statua.

Sarà dunque, possibile acquistare la meravigliosa villa costruita con uno stile architettonico razionalista e dichiarata 'Monumento nazionale di Architettura Moderna' che sorge sulla punta estrema della penisola di Sestri Levante, tra Portofino e le Cinque Terre. Negli anni questa dimora ha dato ospitalità ai nomi più grandi del design e dell'architettura.

In questo luogo da sogno, lo scrittore Andersen giunse nel 1833, qualche anno prima dell'uscita della sua fiaba, e forse proprio dal paesaggio mozzafiato e dalle antiche leggende marinare si è lasciato ispirare per scrivere il suo capolavoro. Infatti, pare che a ispirare la Sirenetta sia stata la leggenda dell'amore proibito tra il tritone Tigullio e la sirena Segesta, una delle figlie del dio del Mare Nettuno.

Sempre secondo la leggenda, l'unione dei due ha dato vita all'istmo di terra tra due baie conosciuto come Sestri Levante in antichità Segesta Tigullorum. Infatti, pare che il legame tra i due amanti non è stato accettato dal dio del Mare che si è scagliato con la sua furia vendicativa contro la figlia e contro il tritone, pietrificandoli proprio mentre il tritone stringe la coda di lei.

La dimora, costruita a soli 15 chilometri da Portofino e 25 dalle Cinque Terre è stata costruita dall'architetto Luigi Carlo Daneri, facendosi ispirare da Le Corbusier. Si tratta di un luogo di pace e bellezza incontaminata. È una villa circondata dal verde. La struttura è appartenuta a un editore italiano, da sempre visitata e frequentata da grandi nomi. Oggi è in vendita dopo un restauro totale eseguito dalla Lionard Luxury Real Estate.

Un suggestivo sentiero nel bosco e una scalinata portano alla spiaggia privata con accesso esclusivo al mare. Dotata di una piscina con solarium e un ampio parcheggio, la villa dispone di 1.100 metri quadrati di interni che comprendono l’edificio principale e due indipendenti dépendance. La dimora si sviluppa su tre piani con nove camere da letto e sei bagni, ideale per accogliere numerosi ospiti.

N.V.G.