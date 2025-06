Terzo incontro della serie ‘Parliamo di Musica’ domani al Circolo Fantoni in Galleria Adamello. Ancora una volta protagonista il maestro Giuseppe Bruno che dalle 18, parlerà di Viktor Ullmann e la musica di Terezin, con Valeria Mela (mezzosoprano) e Valentina Renesto (saxofono), per accennare alcuni momenti della sua musica da camera e del Kaiser von Atlantis. Viktor Ullmann ebbe un ruolo significativo nella vita musicale del ghetto di Theresienstadt (Terezin), dove fu internato. Ullmann, già noto come compositore per cinema e teatro, trovò a Terezin l’opportunità di creare e analizzare musica e scrisse un diario e 26 recensioni di eventi musicali che si svolgevano nel ghetto, documentando la vivace attività culturale nonostante le circostanze. Insieme a Peter Kien, Ullmann compose l’opera Der Kaiser von Atlantis (L’imperatore di Atlantide), un’opera satirica sul rifiuto della morte, durante la sua prigionia a Terezin. La musica e le attività culturali a Terezin, in particolare quelle promosse da Ullmann, rappresentarono una forma di resistenza contro la disumanizzazione del regime nazista. Al termine dell’incontro, che si svolgerà in una sala climatizzata, un aperitivo.