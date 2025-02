Viale S. Bartolomeo. Cantiere per lavori alla condotta idrica

Al via i lavori di sostituzione della condotta idrica, che interesseranno alcuni tratti di viale Italia e vie trasversali e in un tratto di viale San Bartolomeo. Interventi preceduti da una serie di lavori preparatori che si svolgeranno da domani al 14 marzo 2025, con la posa di un cantiere mobile per eseguire le verifiche tecniche propedeutiche alle opere principali eseguiti da Acam Acque. Si tratta di opere previste nel piano provinciale di interventi per l’ammodernamento delle reti di distribuzione dell’acquedotto, inseriti nel Pnrr (quindi con tempistiche vincolate al programma di finanziamento) e finalizzati alla manutenzione straordinaria delle tubazioni dell’acquedotto, anche con la posa della nuova rete per limitare la dispersione idrica. Le opere saranno suddivise in 13 operazioni di scavo, non contemporanee e contingentate in brevi tratti, ciascuna con modifiche alla viabilità per garantire la sicurezza, il regolare svolgimento delle operazioni e soprattutto ridurre al massimo eventuali disagi alla viabilità. Nella prima fase, saranno eseguiti interventi tecnici propedeutici all’avvio dei cantieri e nelle successive fasi si attiveranno piccoli cantieri temporanei che impegneranno la carreggiata con gli spazi minimi necessari in fasce orarie ristrette. I cantieri saranno organizzati anche in giorni festivi o in orari notturni. Lavori previsti come detto da domani al 14 marzo, nei giorni feriali dalle 21 alle 6 e nei festivi dalle 7:30 alle 18. I tratti di strada interessati: Viale Italia tra i civici 143 e Via Dalmazia, intersezione con Via Dalmazia (lato Migliarina), tra i civici 39 e Via Crispi, tra Piazzale del Marinaio e 10 metri in direzione Migliarina, intersezioni con Via Campanella (lato mare), con Via Diaz (lato Arsenale), con Via Malaspina (lato Arsenale). Via Piave: lato mare, intersezione con Viale Italia. Via Crispi: lato Migliarina, intersezione con Viale Italia. Via XX Settembre: Corsia centrale, intersezione con Viale Italia Viale Amendola: tra i civici 2 e 10 metri in direzione rotatoria Giuseppe Oriana, tra i civici 14 e 10.