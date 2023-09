Viaggio alla scoperta dell’antica Via dei Monti Chiodaroli presenta la sua guida a Serò

Nuova presentazione della guida dedicata alla ’Via dei Monti o de Pontremolo’ di Federico Chiodaroli per le stampe di Edizioni Cinque Terre. L’autore sarà a Serò di Zignago, oggi alle 10.30, ospite del locale circolo ricreativo. Serò rappresenta una tappa importante del cammino medioevale riscoperto una ventina di anni orsono dal professor Tiziano Mannoni, in quanto posta al termine del sentiero storico della Reigada, che mette in comunicazione Brugnato con Zignago. La Reigada assume un particolare valore in quanto legata per secoli ai movimenti commerciali fra la montagna e il fondovalle, ma anche passaggio obbligato di partigiani nella Seconda Guerra Mondiale.