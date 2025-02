Viabilità, a caccia di denari. Le amministrazioni mirano ai finanziamenti regionali

A Follo, un marciapiede lungo la provinciale 10 in grado di mettere in sicurezza la circolazione pedonale lungo l’asse che collega due frazioni; a Calice al Cornoviglio, un corposo intervento su una delle comunali più utilizzate e, allo stesso tempo, martoriate dagli eventi meteorologici, che hanno causato cedimenti e frane lungo il percorso. Così, i due Comuni della bassa Val di Vara hanno deciso di bussare a Regione Liguria per chiedere il finanziamento delle opere. Nei giorni scorsi, le giunte comunali guidate da Rita Mazzi e Federica Pecunia hanno approvato i progetti da sottoporre alla Regione, con l’obiettivo di vederli finanziati nell’ambito del Fondo strategico regionale, ovvero i denari utilizzati per l’attuazione della programmazione regionale degli interventi e delle progettazioni infrastrutturali in materia di viabilità e mobilità ciclistica, degli investimenti per l’acquisto di veicoli, macchine operatrici e mezzi d’opera finalizzati ad interventi manutentivi delle reti stradali comunali. A Follo, il Comune ha deliberato un progetto da 1. 019.291,86 euro per andare a creare un percorso pedonale da Piè di Costa al centro abitato di Piana Battolla, di fatto secondo lotto del piano più ampio che aveva portato, un anno fa, alla realizzazione del marciapiede nella zona nord di Pian di Follo.

In caso di finanziamento, il Comune è pronto a mettere sul piatto 101.929,19 euro per la realizzazione delle opere, da ormai diversi decenni richieste dalla popolazione per ridurre il rischio dei pedoni che percorrono la strada provinciale che unisce Pian di Follo e Piana Battolla. A Calice al Cornoviglio, invece, la giunta di Federica Pecunia spera nel finanziamento di un progetto da 720mila euro per sistemare definitivamente la strada comunale che collega Tranci e Bruscarolo. Una strada diventata strategica per garantire un’alternativa viabilistica stabile di collegamento a seguito della chiusura a causa di una frana della provinciale 8, sulla quale sono in corso lavori ormai da mesi. Anche la Tranci Bruscarolo tuttavia non è messa bene: in alcuni presenta cedimenti e lesioni, tale da costringere il Comune a interdire l’arteria al transito in caso di piogge intense e allerte idrogeologiche.

mat.mar.