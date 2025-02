Via libera all’acquisto del parcheggio dell’Aci

Non solo l’impegno economico per acquistare la totalità dello Spezia Expò: la prossima settimana, la Camera di Commercio Riviere di Liguria amplierà il proprio patrimonio immobiliare con l’acquisto del park di via Costantini, a due passi dalla cattedrale e dal maxi parcheggio di piazza Europa. Nelle casse dell’Aci, proprietaria della struttura, finiranno all’incirca 390mila euro, ma secondo indiscrezioni ce ne vorranno quasi altrettanti all’ente camerale per risistemare e automatizzare la struttura sulla falsariga dei dispositivi già in essere presso il park di piazza Europa, ovvero con l’introduzione di sbarre e casse automatiche che facilitino il funzionamento del parcheggio.

L’acquisizione dell’immobile di via Costantini dalla sede spezzina dell’Automobile Club Italia, che si perfezionerà la prossima settimana davanti a un notaio spezzino, porterà la Camera di Commercio a ’ridisegnare’ anche l’utilizzo del parcheggio sotterraneo realizzato nelle adiacenze del Comune. Secondi i piani dell’ente camerale, il parcheggio di via Costantini, che può contare su un’ottantina di posti auto, sarà dedicato agli utenti possessori di un abbonamento per la sosta. In questo modo, nel parcheggio principale di piazza Europa si libereranno stalli che saranno di fatto riassegnati alla canonica sosta a rotazione, permettendo all’ente in questo modo di garantirsi maggiori possibilità di introiti.

Matteo Marcello