Via Falcinello, la parola al Consiglio. Arrivano le modifiche alla viabilità

Dopo più di un mese dall’inizio dei lavori di demolizione e ricostruzione del ponte di via Falcinello (e dal sorgere delle polemiche dei residenti della zona per la mancata comunicazione preventiva e dei disagi che stanno riscontrando), domani il consiglio comunale esaminerà la pratica relativa alla viabilità nella zona. Dopo assemblee, iniziative, petizioni e confronti anche piuttosto accesi tra l’amministrazione e la cittadinanza, sembra quindi essere arrivata l’ora della resa dei conti. La richiesta dei residenti di via Falcinello, via Alfieri e via Villefranche è sempre stata quella di poter raggiungere a piedi il centro in tempi ragionevoli, motivo per cui, pur riconoscendo l’urgenza e la necessità dell’opera per ragioni di sicurezza, dopo aver aspettato così tanti anni, avrebbero preferito aspettare ancora qualche mese; quindi sino al completamento dei lavori della passerella sul Calcandola prima di vedere iniziare i lavori volti al rifacimento del ponte Enel. Ma dopo l’aumento del costo delle materie prime e la necessità di aggiornare nuovamente il quadro economico complessivo dell’ opera, si è resa necessaria anche una modifica del cronoprogramma, facendo slittare la consegna dell’opera infrastrutturale (la passerella ciclopedonale all’altezza dello stadio Miro Luperi) dallo scorso 14 aprile alla primavera del 2025. A chiedere l’installazione di una passerella provvisoria per limitare i disagi alla cittadinanza (soluzione che per costi e logistica è già stata definita non percorribile dall’ amministrazione) lo scorso 14 settembre sono stati anche i consiglieri di minoranza. Come detto, la pratica verrà discussa in consiglio comunale domani pomeriggio, ma nel frattempo l’amministrazione ha adottato diverse soluzioni per ridurre i disagi alla cittadinanza.

Tra questi la modifica della circolazione veicolare in via Paradiso, prima istituita a senso unico e da ieri tornata a doppio senso di marcia nel tratto che dall’intersezione con via Monticello sino a via Cappuccini, nell’intersezione con via Montedarmolo. Nell’ultima settimana, nel ponte di via Falcinello non ancora demolito è stato ricavato un piccolo passaggio pedonale, dopo aver contattato i vertici Enel con la richiesta di utilizzare le loro aree per creare un passaggio (soluzione non percorribile per ragioni di sicurezza) l’amministrazione sta verificando la possibilità di istituire un percorso nelle aree successive. Inoltre per migliorare il traffico veicolare sono stati affidati alla ditta Scamoter i lavori per la modifica temporanea del raccordo tra viale Alfieri e via Falcinello. Questo consentirà alle auto di poter transitare in via Alfieri e di avere poi lo sbocco in Via Falcinello. Elena Sacchelli