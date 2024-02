Via di Pontremolo. La presentazione Prosegue la presentazione della Via dei Monti o de Pontremolo alla Spezia, con interventi istituzionali e la descrizione del percorso da Pontremoli a Levanto. La Regione Liguria supporta l'iniziativa inserita nel programma nazionale dei cammini storico-religiosi. Lavori di manutenzione in corso per migliorare il percorso, con interventi del Cai.