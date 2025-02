Via dell'Amore: riapre a San Valentino con ingresso libero e gratuito

Riomaggiore, 12 febbraio 2025 – Dopodomani, venerdì 14 febbraio alle 11, è confermato il sopralluogo sulla Via dell’Amore dell’assessore regionale alla Difesa del Suolo e soggetto attuatore del Commissario e presidente Bucci per le opere contro il dissesto idrogeologico Giacomo Raul Giampedrone, insieme al sindaco di Riomaggiore Fabrizia Pecunia e al presidente del Parco Nazionale delle 5 Terre Lorenzo Viviani, in occasione della riapertura per San Valentino, patrono degli innamorati.

Il sentiero era stato chiuso il 26 ottobre scorso, a seguito di una frana provocata dal maltempo. La struttura commissariale regionale ha gestito il successivo intervento rafforzativo delle misure di protezione già esistenti, con il posizionamento ex novo di una rete d’acciaio ancorata alla falesia nel tratto dove si è verificato il distacco di materiale roccioso.

Per il giorno degli innamorati, la Via dell’Amore sarà aperta ad ingresso libero e gratuito, senza necessità di prenotazione, dalle 7.30 alle 18. Dal 15 febbraio si potrà accedere solo su prenotazione e con il pagamento del ticket secondo le modalità stabilite dal Comune di Riomaggiore, in accordo con il Parco Nazionale. Sulla base del protocollo sottoscritto tra struttura commissariale regionale e ditte appaltatrici, il sentiero verrà chiuso in caso di allerta meteo.