Vestito di barba e cappello rosso giù dal castello

Arriva Babbo Natale oggi al Castello Malaspina di Madrignano. Si inizia alle 16, all’interno del castello, dove si terrà il laboratorio ludico-creativo per bambini dai 4 agli 11 anni dal titolo ‘Babbo Natale equilibrista’ a cura della Cooperativa Zoe servizi culturali. Aspettando che arrivi Babbo Natale, si renderà lui protagonista di un gioco da appendere all’albero. Al termine tutti con il naso all’insù per assistere alla sua discesa dalla imponente torre circolare del maniero, legato da sempre alla storia dei Malaspina dello Spino Secco, circondati dalla magica atmosfera natalizia. Gli operatori del corpo nazionale soccorso alpino e speleologico della stazione della Spezia faranno calare il loro Babbo Natale a conclusione di una giornata di festa e allegria. L’evento spettacolare, che vedrà protagonisti i volontari del Cnsas, chiude ufficialmente il programma di iniziative inserite nel progetto mirato volto alla valorizzazione dei Via dei Monti e delle sue diramazioni. L’evento nel comune di Calice al Cornoviglio, infatti, è inserito nel programma itinerante di ‘Passeggiate Narrative’, insieme di iniziative di promozione del territorio della Val di Vara comprese nel progetto ‘Una Via, tanti cammini. La Via dei Monti e le sue ramificazioni: intrecci di passi, intrecci di storie’ finanziato dalla Fondazione Compagnia di San Paolo. Il Consorzio Il Cigno (nella foto il presidente Silvano Zaccone), con i suoi partner, ha portato a termine, in sei mesi intensi, oltre cinquanta eventi. Info e prenotazioni per il laboratorio al 334 996 8868 o al 389 9464 044.

m. magi