Vertice in municipio per predisporre il piano di San Giuseppe

Il piano di azione scatta con largo anticipo sul calendario. In fondo la fiera di San Giuseppe per la città è un evento che va organizzato e curato nei dettagli vista l’importanza. Per questo domattina è fissato un incontro tra l’assessore Alberto Giarelli e i rappresentanti categoria.

In questa edizione il Santo Patrono della città, il 19 marzo, ricorre di mercoledì. Quindi proprio il summit con gli operatori commerciali sarà l’occasione per definire alcune soluzioni. Secondo le prime indiscrezioni la soluzione potrebbe scattare nell’apertura della kermesse da lunedì 17 fino a mercoledì 19 marzo. Saltando dunque il via vai tra le bancarelle nel fine settimana?

Anche l’ipotesi di un giorno aggiuntivo, magari partendo la domenica, è tutto da valutare anche perchè come al solito si preve un afflusso di visitatori da grandissimi numeri quindi con un notevole impiego di controlli e impiego delle forze dell’ordine. Senza trascurare il problema della viabilità da ridisegnare e i parcheggi.

Dall’incontro annunciato dall’assessore con le associazioni potrebbero dunque nascere alcune idee da mettere a punto per organizzare, con largo anticipo, l’appuntamento tanto atteso dagli spezzini.