Vendita ex scuola, è polemica Negro: "Agli elettori la scelta"

Diventa tema elettorale a Porto Venere la decisione del Comune di alienare l’ex scuola dell’infanzia della frazione capoluogo, intitolata a Michela Ravecca. Nei giorni scorsi, la giunta guidata da Matteo Cozzani ha dato mandato agli uffici di costituirsi in giudizio nel ricorso straordinario al presidente della Repubblica promosso nelle scorse settimane da una sessantina di cittadini, contrari all’alienazione del bene. Una battaglia rilanciata non senza polemiche dalla lista civica ‘Fezzano, Porto Venere, Le Grazie’ del candidato a sindaco Paolo Negro (in foto). I portoveneresi stanno salvando la loro scuola, ora toccherà agli elettori di tutto il Comune scegliere l’unica lista che lavora per tutelare il passato ed il futuro del paese, la sola che anche in questo caso ha già incontrato i referenti istituzionali per programmare seriamente la strada dei prossimi anni. Purtroppo nessuno dei nostri avversari ha firmato il ricorso dei portoveneresi, né ha fatto proposte concrete sulla ex scuola" affermano dalla lista, mettendo nel mirino lo "stampellismo del centrosinistra verso l’amministrazione" anche per ciò che riguarda il Castello Doria"