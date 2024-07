Variante Aurelia, rubus sui tempi: "Finita in due anni". "Impossibile"

L’obiettivo è trovare soluzioni alla viabilità provinciale. L’ideale farlo "in tempi rapidi e non come successo alla Variante Aurelia" iniziata decenni fa e tuttora in corso d’opera. E’ il sindaco di Spezia e presidente della Provincia Pierluigi Peracchini a dare una stima dei tempi di conclusione di un’arteria fondamentale per i flussi di traffico di tutta la provincia. "Sarà finita fra due anni" la previsione fatta nel corso della presentazione del protocollo d’intesa fra enti e associazioni sullo studio strategico delle infrastrutture provinciali. Ma sulla tempistica dei lavori emergono le perplessità dal mondo sindacale, alla luce soprattutto dei non brevi periodi di stop ai lavori degli ultimi mesi. "Variante Aurelia finita in due anni? Lo vedo molto difficile – sottolinea Mattia Tivegna segretario Fillea Cigl – quasi impossibile, almeno per un completamento dell’intera arteria". Trapela maggiore fiducia invece sulla conclusione entro il 2026 del cantiere per la realizzazione

della galleria dal Felettino a Buonviaggio. "Lì le cose stanno andando avanti bene". Dopo lo stop dei mesi scorsi sono ripartiti i lavori in tutti i lotti della Variante, assegnati alle imprese Ici Italiana Costruzioni Infrastrutture, Mannelli e D’Agostino (con alcune ditte in subappalto), per un totale di circa 80 persone impegnate fra operai e impiegati. "E’ ripartito il lotto che prevede i due trafori alla Pieve – dice Tivegna – dove si è insediato nel cantiere un nuovo ingegnere. Stanno procedendo anche i lavori nell’altri lotto, dove è in corso l’installazione dei micropali". Si va avanti quindi ma sembra difficile chiudere il cerchio entro il 2026. "Non è facile fare previsioni, ma è dura concludere tutto due anni. Vedremo".

Claudio Masseglia