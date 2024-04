Variante Aurelia, ecco la bretella. Eviterà i disagi legati al cantiere

La Spezia, 19 aprile 2024 – Gli operai stanno ormai ultimando l’ultimo tratto, quello di raccordo con la parte alta della statale 330 del Buonviaggio. L’apertura è prevista il prossimo 2 maggio, giorno in cui Anas e Regione si ritroveranno per fare anche il punto sullo stato dell’arte dell’intera opera. Stiamo parlando della bretella temporanea realizzata da Anas per bypassare l’area in cui si intersecano la statale 330 e il maxi cantiere dello stralcio A della Variante Aurelia, dove tra poche settimane partiranno lavori particolarmente invasivi che, in assenza di percorsi alternativi, avrebbero portato all’installazione di un senso unico alternato di parecchie centinaia di metri, tale da mandare in tilt l’intera arteria che collega il capoluogo con Vezzano e la bassa Val di Vara.

Una viabilità molto importante, sulla quale transitano ogni giorno decine di migliaia di veicoli, che rischiava di finire in tilt, come peraltro già accaduto negli anni scorsi, quando alcune lavorazioni avevano costretto a introdurre il senso unico alternataro, con gravi ripercussioni sul traffico. Un tema, quest’ultimo, che era stato sollevato proprio dal Comune della Spezia: nel febbraio del 2022, l’allora assessore ai lavori pubblici Luca Piaggi aveva scritto ad Anas, chiedendo di “valutare un’alternativa progettuale che possa prevedere il mantenimento della circolazione veicolare in entrambi i sensi di marcia e pertanto senza interruzioni semaforiche".

Il progetto esecutivo del primo stralcio del terzo lotto dei lavori prevede infatti la realizzazione di grossi muri di contenimento in fregio alle rampe che avrebbero richiesto l’installazione di lunghi sensi unici alternati. Da qui, la decisione di realizzare una rampa temporanea – sviluppata in parte sul tracciato di una delle rampe già costruite – per bypassare un consistente tratto della statale 330 (dal chilometro 1+400 al chilometro 2+200; ndr). Quattrocento metri di tracciato, con una pendenza di circa il 10% e limite di velocità fissato a 30 chilometri orari, sul quale saranno installati dossi artificiali nella corsia in discesa, che garantiranno continuità alla viabilità sulla statale.

"Un risultato tangibile, frutto della grande collaborazione fra Regione, Anas, Comune e la ditta esecutrice – afferma l’assessore regionale alle Infrastrutture, Giacomo Giampedrone –. La statale di Buonviaggio è fondamentale per la città e per le vallate del Magra e del Vara, e quest’opera potrà dare un sollievo importante. Sarà una strada di cantiere, ma è sicuramente una miglioria che ci deve far riflettere su due cose: che quando si realizzano grandi opere nulla è mai facile ma c’è attenzione a impattare il meno possibile sul quotidiano dei cittadini, ma soprattutto che il cantiere dello stralcio A sta andando avanti, mira a traguardare la fine lavori entro aprile 2025; nel frattempo è partito lo stralcio B e a breve partirà lo stralcio C. Un’opera rimessa faticosamente in piedi che oggi gode di ottima salute".

Matteo Marcello