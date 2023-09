Variante, appaltato l'ultimo lotto a La Spezia: 78 milioni per lavori sull'Aurelia

Appaltato anche il terzo stralcio funzionale del terzo lotto della Variante Aurelia. In questi giorni, sulla Gazzetta Ufficiale, la pubblicazione dell’esito del bando lanciato da Anas per andare a completare il tracciato iniziato a costruire più di dieci anni fa e non ancora completato. Il terzo stralcio funzionale è quello che riguarda il tratto di 1,2 chilometri compreso tra lo svincolo di San Venerio e quello di Melara, dove la variante si congiungerà al raccorto autostradale La Spezia-Santo Stefano Magra. Ad accaparrarsi i lavori è stata l’impresa D’Agostino Angelo Antonio Costruzioni Generali con un punteggio complessivo di 81.208 e un ribasso d’asta del 5,061%, corrispondente a 73.505.447,69 euro, o oltre agli oneri per la sicurezza per 4.518.442,67 euro, che portano la somma complessiva a 78.269.928,56 euro. I lavori, secondo quanto previsto dal capitolato d’appalto, dovrebbero durare 887 giorni naturali e consecutivi. Il terzo era rimasto l’unico stralcio del lotto ancora da appaltare. Da oltre un anno sono in corso i lavori che riguardano il primo stralcio, ovvero quello di quasi due chilometri che dalla galleria Castelletti porta all’imbocco della galleria Felettino I, nei pressi di Buonviaggio. Lo stralcio B, già affidato da mesi, riguarda la realizzazione del tratto che dalla galleria Felettino I porta a San Venerio. Sulla realizzazione dell’opera c’è grande attesa, in quanto si ritiene che la nuova infrastruttura possa migliorare la viabilità da e verso il capoluogo di provincia.