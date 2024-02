Vanity Fair in regalo per i lettori

Ancora un regalo speciale con La Nazione. Si rinnova ogni martedì l’appuntamento con Vanity Fair che i nostri lettori riceveranno in omaggio in edicola con l’acquisto del quotidiano al costo complessivo di 1,70 euro. Nel prossimo numero riflettori su Rocco Siffredi, al quale è dedicata una serie in arrivo su Netflix. Si chiama Supersex: a interpretare il ruolo di Siffredi c’è Alessandro Borghi, che in una intervista per la copertina di Vanity Fair racconta “non solo il suo intimo - si legge nella presentazione - il rapporto con la pornografia scoperta da ragazzino, i comportamenti tossici con le donne, l’ossessione del sesso, poi la ricerca della gentilezza, il passaggio da figlio a padre. Ma anche l’urgenza di dotarsi di un’educazione sessuale e sentimentale che tanto serve nelle scuole".