Vandalismi ai danni dell’Auser

I vandali si sono ripresentati nello spazio verde lungo la pista ciclopedonale del canale Lunense gestito dall’attivissimo gruppo di volontari dell’Auser di Luni. A fare le spese dell’incursione sono stati i pannelli in legno installati in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Un altro raid dopo un periodo di apparente calma. In passato infatti erano state danneggiate la panchina rossa, altro simbolo di attenzione verso le donne, e l’incendio del drappo con le scritte evocanti la pace realizzate con lettere ricamate. Di fronte ai nuovi danni le componenti dell’associazione Auser, molto attive anche nel mondo della cultura e del coinvolgimento degli anziani, ha deciso di presentare denuncia alla stazione dei carabinieri di Luni auspicando che vengano adottati gli adeguati provvedimenti.