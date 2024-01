Vandali in azione a Follo, danneggiato il semaforo. "Atto da delinquenti"

Follo (La Spezia), 18 gennaio 2024 – Batterie rubate e perfino i cavi di alimentazione tagliati, così da impedirne il funzionamento. Atti gravi, perché riguardano i semafori installati per regolare la circolazione in un punto pericoloso della carreggiata, tanto da spingere i tecnici della Provincia a formalizzare denuncia al comando di polizia locale dopo l’ennesimo danneggiamento. Accade a Follo, lungo la provinciale 10 ‘della Val di Vara’ che collega Pian di Follo e Piana Battolla, dove da mesi l’ente di via Veneto ha installato un impianto semaforico per regolare la circolazione a senso unico alternato all’altezza del ponte sul fosso Mazzadone: una decisione presa a seguito di controlli sullo stato di salute del ponte che avevano fatto emergere lesioni significative tali da obbligare la Provincia a limitare il transito a una sola corsia in attesa dei lavori.

Tuttavia, i semafori sono stati danneggiati più volte, creando in questi mesi vere e proprie situazioni di pericolo: numerose sono state le segnalazioni di automobilisti che hanno rischiato di fare un incidente a causa del malfunzionamento dell’impianto causato dai ripetuti atti vandalici. Una situazione delicata, anche perché il restringimento di carreggiata si trova in prossimità di una curva. Nelle ultime tre settimane sono stati ben tre – secondo quanto raccolto dalla municipale follese – i blitz messi a segno dai soliti ignoti. Nella notte tra il 24 e il 25 dicembre sono state rubate le batterie di alimentazione di entrambi i semafori, mentre la scorsa settimana si è andati addirittura oltre: nella notte tra il 9 e il 10 gennaio, e tra l’11 e il 12 gennaio sono stati recisi i cavi di alimentazione dell’impianto in entrambi i sensi di marcia, e nell’ultima occasione sono stati danneggiati anche i vetri del ‘rosso’ e del ‘verde’ del semaforo lato Piana Battolla. Una situazione insostenibile, che ha portato i tecnici dell’ente di via Veneto a formalizzare una denuncia per chiedere l’individuazione del colpevole. Il comando di polizia locale follese ha avviato i primi accertamenti nel tentativo di individuare il colpevole.

"La polizia locale farà le verifiche per individuare il responsabile – spiega l’assessore alla sicurezza, Pasquale Giacomobono . Una situazione che ha creato molti pericoli agli automobilisti. Posso anche pensare che il furto delle batterie sia stato messo a segno da qualche ladruncolo con l’obiettivo di rivenderle, ma chi ha tagliato i fili dell’alimentazione dei semafori è semplicemente un delinquente, che evidentemente gode a far correre dei grossi rischi agli automobilisti. Forse è qualcuno che pensa di fare dei dispetti al Comune, me anche invece arreca danni ai nostri cittadini e a chi transita lungo la provinciale. Sicuramente ora metteremo delle telecamere per evitare che succedano ancora questi episodi".