Uno scrigno in dono al Museo del Sigillo

Al Museo civico del Sigillo, oggi a partire dalle 16, si terrà un laboratorio didattico dal titolo ‘Uno scrigno in dono’. I sigilli del museo di via del Prione 234 sono preziosi come gioielli e perciò venivano conservati in eleganti astucci e cofanetti. Ispirandosi ai pregiati materiali e alle raffinate decorazioni dei sigilli, si decoreranno dei piccoli scrigni che si potranno donare ad una persona cara per Natale. Il laboratorio didattico – inserito nella rassegna ‘Natale nei musei e nelle biblioteche’, il ricco calendario di eventi per bambini e famiglie promosso dall’amministrazione comunale, a cura dei musei civici e del sistema bibliotecario urbano che si snoderà per tutto il periodo natalizio – ha il costo di 5 euro a partecipante, è rivolto a bambini fra i 6 e i 12 anni ed ha la durata di un’ora e mezza. Gli organizzatori consigliano la prenotazione contattando il numero di telefono 0187 727220 o inviando una mail a [email protected] (anche per le informazioni).