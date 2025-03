Università di Genova, inaugura l'anno accademico con il 18% di studenti di fuori regione

Genova, 14 marzo 2025 – Inaugurazione dell'anno accademico 2024/2025 per l'Università di Genova. “Questo ateneo – ha detto l'assessore all’Università Simona Ferro, portando questa mattina i saluti della Regione Liguria – sa essere allo stesso tempo tradizione e futuro, in un percorso che sta continuando a dare ottimi risultati, con un aumento delle iscrizioni rispetto all'anno scorso. Sempre importante la componente di studenti provenienti da fuori Regione: circa il 18% del totale degli studenti di Unige proviene dalle altre Regioni, dato che testimonia la grande attrattività di questo Ateneo”.

"Recenti studi e articoli hanno segnalato l'Università di Genova tra le 17 migliori d'Italia e tra i 500 migliori atenei al mondo. Inoltre, secondo l’ultima classifica Censis delle Università italiane per l’anno 2024/2025, stilata in base alle strutture disponibili, ai servizi erogati, alle borse di studio, al livello di internazionalizzazione, alla comunicazione e all’occupabilità, l’Università di Genova si colloca nella 'top ten' dei grandi atenei statali (tra 20.000 e 40.000 iscritti), scalando di una posizione rispetto all’anno 2023/2024, con un punteggio complessivo di 82.3. L'Università di Genova è l'ateneo di riferimento per tutta la regione, sia per le sedi decentrate sia per l'offerta formativa ad ampio raggio, sempre all'avanguardia, che offre a tutti gli studenti liguri. È l'unica in Italia a offrire una possibilità di formazione multidisciplinare nel campo della blue economy. Oltre al settore marittimo, un focus molto approfondito è stato dedicato alle materie Stem (Science, Technology, Engineering and Mathematics), in linea con le attuali tendenze del mondo del lavoro e con la necessità di offrire a studentesse e studenti le stesse opportunità di realizzazione. Grazie ad un lavoro attento, inclusivo e a favore dell’internazionalizzazione, Unige vuole inoltre confermare Genova e la Liguria come luogo centrale per l’orientamento e la discussione sul sistema delle conoscenze e delle competenze. Non possiamo che salutare l’inizio di questo nuovo anno accademico con i migliori propositi e un grande entusiasmo per ciò che ci aspetta”.

All'inaugurazione era presente anche l'assessore alla sanità Massimo Nicolò. “L'Università - ha dichiarato al termine dell'evento di inaugurazione - è snodo fondamentale per la formazione delle professioni del mondo sanitario. Viviamo un periodo di trasformazione che ci auguriamo possa presto portare ad un miglioramento del sistema colmando le lacune attualmente presenti. Il sistema sanitario ligure non può quindi prescindere da un dialogo costante con il mondo accademico per una migliore integrazione e soddisfacimento dei fabbisogni. Sono certo che anche per quest'anno accademico la missione dell'Ateneo genovese si muoverà in questa direzione: formare medici e professionisti sanitari che siano non solo tecnicamente competenti ma anche empatici, solidali e capaci di rispondere alle crescenti sfide globali”.