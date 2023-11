Una ’Tempesta de servei’. Workshop sulla poesia con la voce dei Mitilanti

L’hanno chiamata ‘Tempesta de servei’, naturalmente riprendendo il dialetto spezzino, ovvero... si parla ‘di cervelli’. Si tratta di un workshop di poesia in cinque incontri, tra dicembre e gennaio, che indagheranno i vari aspetti del poetry slam e della poesia orale e performativa. Neanche a dirlo, ad organizzare sono i Mitilanti, veri deus ex machina di questo genere di eventi in provincia, in collaborazione con Umberti.amo e istituto scolastico Einaudi-Chiodo. Coi Mitilanti, quindi, un laboratorio di scrittura, di poesia e di performance. Tutto questo nel Quartiere Umbertino, in piazza Brin, negli spazi della chiesa di Nostra Signora della Salute (al cui interno è presente persino un piccolo teatro). L’attività è totalmente gratuita e si svolgerà alle 17.30 (incontro alle 17.20 alla fontana, ma con orario che si potrà modificare in base alle necessità dei partecipanti) ed è l’occasione, per chi lo desidera, di confrontarsi sugli strumenti con cui è possibile raccontare, nella forma letteraria e del poetry slam, la propria realtà così come ‘strani nuovi mondi’. "L’attività è aperta a tutti – dichiarano i Mitilanti – anche se si rivolgerebbe in modo particolare ai giovani, agli studenti delle scuole superiori e dell’università; in altre parole a chi desidera avere accesso a un spazio, quello della poesia, che può sembrare impermeabile e dalle geografie sfuggenti". Con il programma si parte lunedì da ‘La poesia oltre la carta (dalla voce al libro. E ritorno?)’ per fare una riflessione sull’oralità e su che relazione abbia con la poesia. Poi l’11 dicembre ‘Cosa si trova in un poetry slam’, un piccolo excursus di alcuni modi di interpretare lo spazio del poetry slam, il 18 dicembre ‘Di cosa è fatta la poesia’ per ragionare insieme intorno ala parola ‘poesia’ e a cosa significhi ‘scrivere una poesia’.

Dopo la pausa per le vacanze di Natale, si riprende a gennaio, l’8 con ‘Scrivo per capire cosa ho scritto’, come si lavora su un testo dopo la prima stesura, cosa poter imparare dalla scrittura degli altri, il 15 gennaio ‘La parola detta col corpo’ per ragionare insieme sui gesti e le modalità sceniche ce possono valorizzare un testo. Infine, lunedì 22 gennaio ‘Facciamo un poetry slam’, ovvero un poetry slam valido per il Campionato italiano. Gli interessati possono inviare una mail a [email protected] oppure scrivere un messaggio ai profili social dei Mitilanti o a uno dei membri, Francesco Maria Terzago. Proprio quest’ultimo, insieme a Andrea Fabiani, Rebecca Buselli, Filippo Lubrano e Marta Michelis, si occuperà di accompagnare i partecipanti in questo bel viaggio. Il progetto è possibile grazie al bando delle comunità educanti di ‘Con i bambini’ e alla Cooperativa Mondo Aperto.

