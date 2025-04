Una task force per l’accoglienza. Tavolo tecnico e organizzativo per affrontare il boom del turismo

Prime mosse per prepararsi al grande afflusso. L’arrivo della primavera ha già cambiato il clima e l’interesse dei viaggiatori ma, questione di poche settimane, sarà tempo dei tradizionali appuntamenti turistici alle Cinque Terre che attendono l’ormai consueta invasione. Proprio per anticipare i tempi anche in previsione dell’ormai imminente Pasqua il prefetto della Spezia, Andrea Cantadori (nella foto), ha presieduto la riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza che si è tenuta nella sala consiliare del Comune di Levanto alla quale hanno partecipato il questore, i comandanti provinciali dei carabinieri, Guardia di Finanza e vigili del fuoco. Al tavolo anche i sindaci di Levanto, Bonassola, Framura, Monterosso, Porto Venere, Riomaggiore, Vernazza, il presidente del Parco Nazionale delle Cinque Terre e i rappresentanti di Fs Security e di Trenitalia. Il prefetto ha chesto agli amministratori di condividere il calendario degli eventi in modo da predisporre il coordinamento di controllo e presenza delle forze dell’ordine già a partire dal week end pasquale. La richiesta di potenziare la presenza delle forze di polizia per tutta la stagione è subordinata al reperimento di soluzioni alloggiative. invitando per questo i sindaci a segnalare sui rispettivi territori la presenza di strutture da poter eventualmente utilizzare. Trenitalia ha assicurato l’impiego di 50 operatori che assicureranno il servizio a supporto dell’accessibilità agli impianti ferroviari, tutti i giorni dal 12 aprile e fino al 2 novembre nelle stazioni delle Cinque Terre e di Levanto. Nella tratta ligure sono già impiegati i nuovi convogli da poco entrati in servizio, dotati anche di un sistema di videosorveglianza che consente di potenziare i livelli di sicurezza a bordo treno e a terra. Da oggi entra in funzione la sperimentazione delle bodycam per il personale di FS Security. L’obiettivo è quello di migliorare la sicurezza e la protezione del personale e dei viaggiatori nelle stazioni e sui principali collegamenti ferroviari della regione. Il prefetto Andrea Cantadori ha richiamato l’attenzione di RFI sulla tematica della gestione delle emergenze all’interno delle gallerie ferroviarie, con l’implementazione delle misure di sicurezza riguardanti illuminazione e segnaletica. Un disagio o rimarcato anche da Fabrizia Pecunia sindaca di Riomaggiore.

Intanto Rfi ha confermato che entro fine giugno verrà terminato l’intervento sul binario alla stazione di Migliarina, mentre i lavori all’esterno sono già stati realizzati dall’amministrazione comunale. Si sta inoltre decidendo di fare partire e arrivare da Migliarina il treno Express 5 Terre già con il prossimo cambio dell’orario ferroviario a giugno. Sarà garantito il servizio degli steward nelle stazioni da Levanto alle Cinque Terre proprio per gestire il flusso dei turisti. Anche Lorenzo Viviani presidente del Parco delle 5 Terre ha commentato favorevolmente l’incontro. "Questo confronto è essenziale per garantire la vivibilità dei borghi per chi li abita e un’accoglienza sicura per chi sceglie il nostro territorio per la sua bellezza e qualità. Il Parco è impegnato con azioni concrete dalla manutenzione della rete sentieristica al potenziamento dei presidi di sicurezza al finanziamento della progettazione che sostiene i Comuni nell’incremento del personale per polizia locale".

Massimo Merluzzi