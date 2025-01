"Una squadra stellare in uno stadio da urlo"

"Una serata straordinaria, con uno Spezia stellare e un Picco da urlo. Si può fare, crediamoci insieme". Tifosi aquilotti al settimo cielo per la vittoria eccezionale contro la capolista Sassuolo, in un’atmosfera degna della Serie A: "Il clima ribollente di passione e calore che si respira nel nostro ‘catino’ non ha eguali, eravamo in diecimila ma sembravamo ventimila".

Graziano Fregosi è ancora in fibrillazione per le due ore di festa collettiva: "Emozioni incredibili, tutto il ‘Picco’ è stato straordinario per la passione, sembravamo il doppio di quelli che eravamo. Siamo stati determinanti durante tutta la gara, ma in special modo nei minuti finali quando c’era da difendere la vittoria. Lo Spezia ha disputato una gara superlativa, si è travestito da capolista visto il dominio che ha avuto sul Sassuolo. Grandissima soddisfazione anche per il neo ‘bomber’ spezzino Luca Vignali, la classica giornata perfetta che ci ha mandato in visibilio. Sono tre punti d’oro, in attesa della madre di tutte le partite, lo scontro diretto contro il Pisa a marzo. Bisogna credere tutti insieme nel grande sogno". Forte il battito aquilotto anche in Val di Magra con Giuseppe Matrullo: "Le Aquile hanno conquistato una vittoria meritatissima che deve dare consapevolezza: l’obiettivo Serie A resta alla portata. Note di merito per Pio Esposito, un portento della natura e per il nostro Luca Vignali. Il coro finale per mister D’Angelo certifica un legame fortissimo con il nostro condottiero, artefice di questa cavalcata incredibile. Straordinario il pubblico, il ‘Picco’ by night non tradisce mai, emozioni forti in ogni momento della gara. Crediamoci tutti perché abbiamo una squadra davvero eccezionale, al presidente Platek chiedo un piccolo sforzo, ovvero l’acquisto di un difensore centrale".

In visibilio Mauro Lulli: "Che serata mamma mia! La squadra di D’Angelo ha spadroneggiato in lungo e in largo, ha voluto vincere a tutti i costi la partita e c’è riuscita con pieno merito. Nella prima mezz’ora i bianchi hanno messo ai paletti la capolista, avrebbero meritato di segnare tre gol. Immenso Salvatore Esposito, ma in generale dieci e lode a tutta la squadra. Per D’Angelo non ci sono più parole, non sbaglia mai niente, sta entrando di forza nella storia dello Spezia. Curva strepitosa, ma in generale tutto lo stadio è stato incredibile, compresi noi della gradinata che prima del via abbiamo messo in mostra una bella coreografia. Questa squadra meriterebbe più supporto da parte della proprietà, anche se ringrazio i Platek per aver fatto uno stadio che è un gioiello". Si allinea Davide Schiavetta: "Adrenalina a mille per una vittoria straordinaria, sintesi di una prova di carattere superlativa da parte degli Aquilotti e dello stesso pubblico bianco, davvero un valore aggiunto. È stato un ‘Picco’ stratosferico, old style, modello-bolgia vecchi tempi, specie nei momenti finali quando la squadra è stata letteralmente trascinata alla vittoria. Bellissimi poi i due gol firmati da Vignali, una grande soddisfazione per tutti noi spezzini. Il mister è diventato un beniamino, le osanne a fine partita sono meritatissime: è arrivato a Spezia che la squadra era sull’orlo del baratro, ora stiamo sognando". Brillano gli occhi a Andrea Raiti: "Pubblico e stadio di altissimo livello, è stato uno Spezia straripante al cospetto di una formazione di Serie A. Meravigliosi tutti, combattivi come vogliamo noi spezzini per tutti i 95’".