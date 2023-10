Una serata a tutto gospel ’Bronx Choir e Harvey’ canta sul palco del Civico

Il cartellone extra abbonamento del Teatro Civico si arricchisce anche di un appuntamento con il musica gospel. Sabato 16 dicembre, alle 21, andrà così in scena ‘The Bronx Gospel Choir & Kaylah Harvey’. Kaylah Harvey e` la nuova e prorompente voce della comunità nera di New York. Cresciuta nel Bronx, si è immediatamente distinta per la distensione cristallina delle sue doti vocali evidenziate da intense panoramiche timbriche. È un cuore caldo, vivo e pulsante quello di Kaylah Harvey, già vincitrice di ambitissimi e prestigiosi riconoscimenti come una delle migliori nuove formazioni gospel degli Stati Uniti. Una vera e propria aura di sacralità circonda questo gruppo che arriva per la prima volta in Europa.

E le atmosfere celestiali dei loro concerti assumono una centralità ancora più assoluta, supportate dallo M String Quartet in una esclusiva performance unica ed innovativa, che finisce in una esplosione di gioia che invade il cuore. Kaylah Harvey e i suoi ragazzi ricalcano a meraviglia una formula spiritual gospel-pop innovativa e mai scontata, confermando appieno la bontà e le preziose doti interpretative di ognuno dei singoli vocalist. Un concerto che prende, e brano dopo brano rivela tutta la sua autentica bellezza. I biglietti sono disponibili on line sui circuiti Vivaticket e Ticket One, oltreché al botteghino del Teatro Civico (con ingresso da via Carpenino), aperto dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 12 (il mercoledì anche dalle 16 alle 19). Ulteriori informazioni si possono avere contattando il numero di telefono 0187 727521 o inviando una email all’indirizzo [email protected].

m. magi