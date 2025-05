Giornata della biodiversità ’Obiettivo api’ alle Terrazze. In mostra le foto vincitrici

In occasione della giornata mondiale della biodiversità che ricorre oggi, il centro commerciale Le Terrazze, dal 24maggio fino all’8 giugno, ospiterà una mostra artistica nata grazie alla collaborazione con Lions Club Valle del Vara e col concorso fotografico nazionale Obiettivo Api. "Dal 24 maggio all’8 giugno, Le Terrazze, ospitano ’Obiettivo Api’ – spiega il segretario del Lions Club Val del Vara Gian Piero Cerchi –. Le fotografie vincitrici delle due categorie premiate nell’omonimo concorso nazionale promosso e organizzato dal Lions Club Valle del Vara saranno inserite in un contesto di risalto artistico attraverso una mostra di Balloon Art. Coscienti dell’importanza delle api per il nostro ecosistema – continua Cerchi – e delle difficoltà che minacciano la loro sopravvivenza, il Lions Club Valle del Vara ha aderito a una campagna di studi per mappare lo stato delle api e per salvaguardarne le specie nella regione mediterranea. Da qui l’idea di ’Obiettivo Api’ per raccogliere fotografie di api sul territorio italiano, di San Marino e di Città del Vaticano. I giurati Federico Maffei, presidente della zona 5/C Lions, Adriano Poggi, apicoltore, Marco Aliotta, presidente associazione fotografica Liberi di Vedere, Alberto Andreani, già fotografo ufficiale Spezia Calcio e la fotografa e videomaker Cristina Andolcetti. hanno selezionato, oltre alle fotografie vincitrici del concorso, le 10 fotografie migliori". Fino all’8 giugno, durante i week end, gli apicoltori delle aziende ’L’Ape Vagabonda’ e ’La Bottega della Luana’ saranno presenti nell’area della mostra. Presenti anche i volontari del Lions Club per sensibilizzare e sostenere la raccolta fondi a favore della Fondazione Banca degli Occhi Melvin Jones. Saranno disponibili inoltre piccoli vasetti di miele a sostegno delle donazioni.