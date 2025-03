Una sconfitta che brucia: "Terzo posto da blindare"

"La sconfitta immeritata delle Aquile contro il Brescia brucia. Ora si pensi a blindare il terzo posto in classifica". C’è un po’ di delusione tra i supporter bianchi per il sogno compromesso della promozione diretta, con l’obiettivo che ora si sposta al derby contro la Samp: "Bisognerà tornare assolutamente alla vittoria". Pensieri ripresi da Franco Capozza: "La delusione è forte, ora è opportuno accantonare i sogni di secondo posto e concentrarsi al consolidamento della terza piazza. Grave l’errore di Chichizola, male anche Kouda, segnali positivi, invece, da Di Serio che ha lottato come un leone e da Nagy. Ora testa al derby con la Sampdoria da vincere assolutamente. A riguardo non capisco perché sia stata data la possibilità ai tifosi blucerchiati muniti di tessera di venire al ‘Picco’, mentre all’andata noi spezzini siamo stati obbligati a restare a Spezia. In questo modo si falsa un po’ il campionato perché lo Spezia non ha potuto contare sui propri sostenitori a Genova, mentre la Samp avrà il supporto dei propri tifosi".

Deluso Silvio Cuffini: "Sono affranto per la sconfitta immeritata delle Aquile derivata dall’errore iniziale di Chichizola. Un ko estremamente doloroso che chiude quasi definitivamente i sogni per la promozione diretta. Lo Spezia dovrà difendere il terzo posto per poter giocare in una posizione di vantaggio i play-off. Pesante la mancanza di Salvatore Esposito a centrocampo e troppe le imprecisioni sotto porta. Questa squadra merita, comunque, gli applausi per il cuore che mette fino alla fine". Amareggiato Michael Granelli: "Sconfitta dolorosissima e immeritata per lo Spezia. Nel primo tempo è prevalsa la confusione, con il gol del Brescia derivante da un evidente errore di Chichizola, che non sta apportando il valore aggiunto atteso. Il clima surreale del ‘Picco’, nella fase iniziale del match non ha aiutato la squadra. È una sconfitta che pregiudica la corsa alla promozione diretta, ora occorrerà consolidare il terzo posto e prepararsi al meglio per i playoff". "Sono amareggiato per un ko assolutamente ingiusto, visti i tanti tiri in porta dei bianchi parati da Lezzerini – il commento di Roberto Vella –. Il clima particolare a inizio partita è stato surreale, solo dopo l’ingresso dei tifosi si è rivisto il ‘Picco’ al quale siamo abituati. Lo Spezia è dipendente da Salvatore Esposito, senza di lui si spegne un po’ la luce. Non dobbiamo assolutamente mollare, le speranze per la Serie A diretta ci sono ancora".

Chiude Luca Brignolo: "Non ci aspettavamo una sconfitta del genere contro una squadra che lotta per salvarsi. Lo Spezia non ha giocato una grande partita, anche se sei occasioni da gol le ha create, purtroppo il gol subito dopo quattro minuti, con quella grave incertezza di Chichizola, ha inciso. Non vedo più una difesa sicura com’era nel girone di andata. Pesantissima l’assenza di Salvatore Esposito. Non mi è piaciuto il clima del ‘Picco’, lo stadio deve essere una festa. Ora bisogna recuperare le energie e pensare a blindare il terzo posto. Sarà fondamentale vincere contro la Sampdoria, anche per rigenerare un po’ l’entusiasmo. Aggiungo che è un campionato un po’ falsato dai divieti perché a Genova non ci hanno fatto andare, mentre a Spezia via libera ai sampdoriani. Così non va bene".