Una Ross Roys in versione techno ’Hallo’ sulle piattaforme digitali

Pochi mesi fa aveva stupito tutti approdando in finale al Tour Music Fest di San Marino e adesso, Rosaria Giudice, dj producer spezzina che tutti conoscono con il nome d’arte di Ross Roys, ha pronto un suo nuovo pezzo. Si intitola ‘Hallo’ e sarà presente su tutte le piattaforme digitali di tutto il mondo da venerdì, distribuito dall’etichetta ‘Ross Roys Records’. Il genere è techno, di quelli tutti da ballare. Rispetto alla produzione precedente, ‘Anymore’, Ross Roys questa volta fa uso di sonorità completamente nuove, che strizzano l’occhio alla psytrance. Però come per ‘Anymore’, l’artista, per la masterizzazione, s’è affidata alla ‘House of Glass’ di Viareggio.

E non è tutto qui, perché mentre ‘Hallo’ è prossima ad uscire, un’altra traccia, ‘Follow the music flow’, è pronta per intraprendere un’altra strada: sta per essere proposta per partecipare ad un contest. Si tratta del ‘Demolition Panel’ organizzato da Dj Mag Italia (la più famosa rivista di settore, il magazine culto della club culture mondiale, il più letto, che ogni anno elegge i 100 dj e i 100 club più forti del pianeta) all’interno della più importante fiera dell’intrattenimento live, il Mir di Rimini. ‘Demolition Panel’ è l’incontro esclusivo che permette di far ascoltare le proprie tracce musicali, i progetti e le demo ai professionisti della musica e dell’industria discografica. Il sogno di ogni aspirante produttore: poter consegnare il proprio brano a un personaggio di primo piano della musica, farglielo ascoltare e avere il suo parere. E visto che sognare non costa nulla, chissà mai che da quell’ascolto non nasca una hit. Domenica 7 aprile, al Mir Club, Ross Roys – che ha già superato le selezioni da parte della redazione di Dj Mag Italia – potrà fare ascoltare la propria musica a una giuria composta dai personaggi più noti e autorevoli della musica elettronica (e non solo) italiana. Un grand jury di vere star ma soprattutto di professionisti di rinomata fama e credibilità, dal mondo della radio, della discografia, dei club e della produzione. Inoltre, proprio in questi giorni, Ross Roys è stata contattata per partecipare all’edizione 2024 del Tour Music Fest, che la vedrà così nuovamente rappresentare la propria città per la categoria artistica Dj producer. Contemporaneamente agli impegni relativi alle produzioni musicali, non mancano le occasioni che la vedono come dj ospite di serate di musica techno in vari locali in Toscana e non solo. Una primavera in fermento quella di Ross Roys, quindi, sempre più protagonista della scena techno e tech house. che ci saluta dicendo, semplicemente, “Stay tuned!”.

Marco Magi