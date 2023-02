Una pioggia di milioni da Spezia a Romito fino alla vicina Lunigiana E quella sera super fortunata con la salvezza delle Aquile in serie A

La dea bendata ha bussato nuovamente alla porta della provincia di Spezia, dopo aver fatto capolino anche nella vicina Lunigiana dove nell’estate del 2009 al Bar Biffi di Bagnone si registro la vincita da 148 milioni di euro grazie a un 6 al Superenalotto. La terza vincita della storia in assoluto e, al paragone, sembravano quasi ’pochi’ i 67 milioni (in realtà una cifra enorme...) vinti a Romito Magra il 29 gennaio 2020 alla tabaccheria Quadrifoglio (nella foto). L’ultima vincita in provincia prima dell’exploit dell’altra sera è datata 15 maggio 2022: una serata particolarmente fortunata, che la città ricorderà anche per la vittoria dello Spezia a Udine che valse la matematica salvezza in serie A. Quando era ancora in corso la festa, alla tabaccheria Vaccani in Corso Nazionale con un ’5+1’ uno sommettore si è messo èortato a casa 828.136 euro.