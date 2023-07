'Una piccola Odissea' di Andrea Pennacchi a La Spezia - Estate Festival 2023

Il cartellone della rassegna La Spezia Estate Festival 2023 prosegue stasera, alle 21.30, in piazza Europa, con Andrea Pennacchi, autore e interprete di ‘Una piccola Odissea’. "Non c’era differenza, per me, tra Tolkien e Omero – dichiara Pennacchi –, era una grande storia, anzi una storia di storie, in cui non faticavo a riconoscere le persone che amavo: mio padre che torna dal campo di concentramento, mia madre che aspetta, difendendosi dagli invasori, i lutti, la gioia. E ho sempre desiderato raccontarla. Abbiamo pensato di restituirne il sapore di racconto orale proponendone una versione a più voci, che dia il giusto peso anche alla componente femminile e al ritorno vero e proprio". Info: 0187 727521.