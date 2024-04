Una mostra sui cartelloni cinematografici per i vent’anni del Galata

Proseguono le iniziative per i festeggiamenti dei 20 anni del Galata Museo del Mare: fino al 26 maggio la Saletta dell’Arte del Museo ospita ‘Appuntamento al cinema - Il Cinema di carta e non solo’, una mostra dedicata ai cartelloni cinematografici degli anni 1950-1970, che anticipa la grande esposizione ‘Hollywood in Riviera, Cronaca delle star del cinema nelle immagini dell’Archivio Fotografico Francesco Leoni’, che aprirà a maggio nella Galleria delle Esposizioni. Le due mostre sono curate e realizzate grazie alla Fondazione Paolo e Giuliana Clerici che, nel 2021, ha acquisito il monumentale Archivio fotografico. Le ventonove fotografie tratte dal monumentale Archivio Fotografico Francesco Leoni mostrano come, anche la città di Genova, fu invasa per le strade e nelle entrate dei cinema da immagini cartacee quali manifesti, locandine e fotobuste che pubblicizzavano pellicole e locali. Spesso i manifesti erano collocati in posizione non perfettamente verticale, ma leggermente inclinata e affiancati da allestimenti decorativi supplementari, assolutamente pertinenti alla pellicola in programmazione.

Alcuni locali della città arrivarono addirittura a realizzare all’esterno figure sagomate ritagliate dai manifesti per sorprendere ancora di più e invitare gli spettatori ad entrare al cinema. Questo percorso coinvolse, in modi diversi tutte le sale cinematografiche di Genova, non solo nei cinema di prima visione, ma anche di seconda e terza. Con questa mostra, visibile tutti i giorni in orario museale – dalle 10 alle 19 con ultimo ingresso alle 18 – il Galata Museo del Mare intende stimolare nei visitatori le emozioni e le aspettative che i manifesti hanno sempre sollecitato negli spettatori. Hollywood e i suoi film hanno sempre affascinato tutti, e la Liguria ha affascinato Hollywood.