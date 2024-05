Una mostra per cani di razza e meticci alla marina di San Terenzo

Oggi, nella splendida cornice della marina di San Terenzo, si svolgerà, in piazza Brusacà, la prima edizione di un concorso dedicato ai nostri amici a 4 zampe dal titolo “Mostra cinofila per cani di razza e meticci”. Ad organizzare l’evento, Ascos, l’associazione dei commercianti di San Terenzo in collaborazione con la locale Proloco. La rassegna, patrocinata dal Comune di Lerici, è rivolta sia ai cani di razza che meticci. I primi verranno giudicati da una giuria composta da figure professionali e specializzate, mentre sarà composta invece da giovani e giovanissimi, la giuria che sarà chiamata a giudicare i meticci. Nella stessa mattinata di oggi, dalle 9 in poi, sarà possibile iscrivere il proprio cane alla competizione in piazza della Libertà, mentre dalle 10.30 inizierà la sfilata in piazza Brusacà; nel pomeriggio le premiazioni. "Tanti trofei in palio in una giornata che si prefigge come obiettivo la spensieratezza e il divertimento, oltre che l’amore per i cani" dichiara Antonio De Vincenzo, presidente di Ascos. Roberto Franceschi, responsabile del centro addestramento cani di Sarzana commenta l’evento: "Auguro a voi tutti una giornata spensierata con i vostri amici cani e, che vinca il migliore!". "La Proloco è felice di poter patrocinare questo evento che si tiene a San Terenzo per la prima volta. Come sempre cerchiamo di essere vicini a tutte le associazioni che animano il nostro paese. Ci auguriamo che questa iniziativa abbia successo" è il commento di Letizia Marcenaro per la ProLoco di San Terenzo. "Un’iniziativa che abbiamo accolto con gioia, quella di una mostra canina, evento che mancava nella nostra programmazione e che speriamo possa diventare assiduo e crescere negli anni" commenta Lisa Saisi assessore alla cultura del comune di Lerici.