Una lite banale, poi l’aggressione a colpi di bicchiere: arrestato per tentato omicidio

La Spezia, 26 gennaio 2024 – Una lite per futili motivi davanti a un bar che rischia di finire all’obitorio. Accadde la sera di San Silvestro e oggi la Squadra Mobile della questura spezzina ha arrestato il presunto responsabile di quella violenta aggressione, perpetrata la notte del 31 dicembre in piazza Cavour fra l’una e le due di notte.

Quella sera una Volante era intervenuta in piazza del Mercato dove un ventottenne straniero era stato ferito da un coetaneo, anch’egli straniero.

Trascorsi pochi minuti dal primo diverbio, mentre la vittima si trovava poco distante dal bar in compagnia di alcuni amici, l’aggressore si era ripresentato con un bicchiere di vetro come arma, usato per colpirlo al collo procurandogli una profonda ferita con copiosa perdita di sangue.

Il ferito, soccorso dai poliziotti e accompagnato in ambulanza al pronto soccorso, è stato operato d’urgenza per l’importante lesione muscolare al collo.

Fra testimonianze e telecamere è stato possibile individuare l’aggressore, poi riconosciuto sia dalla vittima che dai testimoni.

Le indagini - coordinate dal sostituto procuratore Mariapia Simonetti e dal procuratore capo Antonio Patrono - hanno consentito al gip Marinella Acerbi di emettere l’ordinanza di custodia cautelare in carcere per tentato omicidio, ordinanza eseguita nel pomeriggio di giovedì quando l’uomo è stato trovato in viale Garibaldi.