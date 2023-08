Una delegazione locale dell’Udc ha incontrato il segretario nazionale

Una delegazione dell’Udc della Spezia composta da Loriano Isolabella, Domenico Zito e Valter Ferretti Incerti ha incontrato a Roma l’onorevole Lorenzo Cesa, segretario, nazionale del partito. Isolabella, responsabile della formazione e presentazione delle liste alle recenti amministrative, per incompatibilità a causa di un nuovo incarico a livello istituzionale, non potrà proseguire tale attività. Il segretario Cesa, anche in prospettiva delle elezioni europee ed amministrative del 2024, riconsidererà l’organizzazione del partito sia alla Spezia che nelle altre province liguri . E si è riservato nei prossimi giorni di valutare a chi affidare i diversi ruoli di responsabilità. Intanto ha ringraziato i dirigenti locali dell’impegno e dei risultati ottenuti alla Spezia.