"Una bellissima esperienza"

"È un’esperienza bellissima – racconta Silvia Cardelli, chef dell’Osteria della Corte - Per me è il secondo anno e spero di proseguire. Spero di avere l’opportunità di insegnare un mestiere a questi ragazzi e di dargli un’altra chance nella vita. A volte hanno solo bisogno di qualcuno che creda in loro. Sono bravissimi e c’è tanta energia". "Per noi – sottolinea Fabio Sommovigo, presidente della Camera Penale spezzina – il carcere e la condizione dei detenuti sono temi centrali del nostro impegno. L’iniziativa è stata un successo lo scorso anno. La ripeteremo senza dubbio anche il prossimo anno".

Maria Cristina Sabatini