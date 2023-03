Un viaggio nel tempo tra i cimeli

Anche il Museo nazionale del trasporti ferroviari di Fossitermi aderisce nel week end all’iniziativa ‘Porte Aperte’ organizzata dalla Fondazione Fs al Dors di Migliarina per festeggiare i 10 anni della fondazione stessa. A cura dell’associazione StoricBus, il Polo Museale di Fossitermi, il Dors, la stazione di Migliarina e la stazione Centrale saranno tutti luoghi collegati con servizi navetta gratuiti. Oltre al consueto appuntamento del sabato, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 17, il Museo nazionale del trasporti ferroviari sarà aperto straordinariamente al pubblico anche domenica dalle 10 alle 16. Per questa speciale occasione, in collaborazione con l’Associazione Cams-Circolo Auto Moto Storiche della Spezia, il Museo presenterà al pubblico una mostra di motorini d’epoca, i Cinquantini, che sarà visitabile presso la sede di Fossitermi. In queste due giornate il Museo susciterà ai turisti i ricordi di sempre. "Potranno visitare questo luogo pieno di memoria, facendo un salto nel passato e rivivendo le emozioni di gioventù e non solo, attraverso le locomotive a vapore, elettriche e diesel, le carrozze storiche, i cimeli ed il plastico ferroviario presenti nell’esposizione museale. Nel visitare le sale espositive si avrà l’emozione di percorrere un viaggio nel tempo alla riscoperta di ricordi che la quotidianità ha fatto dimenticare" fanno sapere dal Museo.