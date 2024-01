Un operaio tecnico al Comune di Moneglia

Il Comune di Moneglia (Genova) ha indetto un concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di 1 operaio tecnico esperto. Al personale assunto sarà richiesto di svolgere nell’ambito delle direttive e degli indirizzi impartiti dal personale sovraordinato, attività di tipo operativo e tecnico manutentivo inerenti in via esemplificativa e non esaustiva, a manutenzione degli immobili comunali, manutenzione aree verdi, manutenzione di attrezzature e mezzi, impiantistica, lavori edili, gestione magazzino, ed eventuale coordinamento dal punto di vista operativo di altro personale addetto, incarico di messo comunale. Richiesta conoscenza della lingua inglese base, patente B, diploma di scuola superiore, esperienza di almeno 5 anni. Domande di partecipazione entro l’8 febbraio tramite il portale InPa dove è disponibile il testo integrale del bando.