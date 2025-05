Cercando Camelot agli Impavidi

Grazie al sostegno di Kiwanis, la serata sarà anche un’occasione per fare del bene: parte del ricavato, infatti, sarà devoluto alla lotta contro i disturbi alimentari in età adolescenziale. Con questo importante obiettivo, la compagnia teatrale adolescenziale Oreade porta in scena ‘Cercando Camelot’, liberamente tratto dalla saga di Re Artù. L’appuntamento è stasera, a partire dalle 20.30, al Teatro degli Impavidi di Sarzana. Lo spettacolo, sostenuto dal Kiwanis club La Spezia Lunigiana Storica presieduto da Federico Maffei, nasce da un laboratorio teatrale pensato per gli adolescenti del territorio: un percorso formativo che punta a valorizzare la loro voce, stimolare la creatività e trasformare l’arte in uno strumento di solidarietà. Il progetto, ideato e condotto da Danilo Puce e Sara Sabatini, è un esempio concreto di service culturale. Non ha fini di lucro: è stato realizzato con un piccolo contributo da parte delle famiglie degli allievi, sufficiente a coprire i costi essenziali. Ragazze e ragazzi dai 12 ai 17 anni si sono avvicinati al teatro con entusiasmo, partecipando anche a lezioni intensive di vocal coaching e improvvisazione. Per molti è stato un viaggio di crescita personale e artistica.

"Questo progetto dimostra quanto siano vitali e creativi i ragazzi di oggi – spiegano i curatori – . Basta dar loro fiducia e lavorare insieme. Abbiamo costruito, con loro, una Camelot possibile: un luogo simbolico dove ognuno ha un posto alla Tavola Rotonda". I giovani artisti hanno riletto e riscritto la saga epica donando il loro vissuto, parlando di amicizia, amore, paura, e crescita: la scena si anima di cavalieri, incantesimi, duelli, amori e conflitti interiori. Un racconto senza tempo (con le musiche di Kevin MacLeod, Scott Buckley e Antonio Garcia Morales), filtrato dallo sguardo autentico delle nuove generazioni. Sul palco saliranno Gabriele Casavecchia, Elena Lazzeri, Giorgia De Biasi, Matteo Tomà, Noemi Antenucci, Olivia Martinelli, Anna Bon Berdaguer, Jacopo Vitiello, Virginia Cresci, Giulia Pierotti e Vittoria Farace. I biglietti per ‘Cercando Camelot’ (per il quale gli organizzatori tengono a ringraziare La Maison de la danse e il Circolo fotografico Sarzanese) sono disponibili alla biglietteria del Teatro Impavidi e sulla piattaforma online VivaTicket.

Marco Magi