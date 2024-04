’Un mondo a parte’, inaugurazione

Inaugura domani, a partire dalle 17 e fino alle 22, ‘Un mondo a parte’, un nuovo spazio per cinema, teatro, spettacoli, concerti, conferenze, letture, fumetto, mostre, corsi, stage e laboratori teatrali, nuova sede di Associazione Cinema e Cultura e di Associazione B52. Si trova in via Carducci, ai civici 43, 45 e 47 e per avere ulteriori informazioni è possibile contattare i numeri di telefono 393 1536425 e 3247416228. "È uno spazio di libertà e partecipazione – spiegano i protagonisti – che nasce per dare alla città della Spezia una nuova componente culturale. È rivolto ad un pubblico di tutte le età, un ambiente inclusivo che darà spazio anche ad altre realtà del territorio". La direzione artistica invita tutti gli addetti alle arti e promotori culturali, ma anche i singoli cittadini, a sottoporre idee per collaborazioni ed eventi da svolgere nella nuova sala. Le attività sono rivolte ai soci, necessaria l’iscrizione annuale all’Associazione Cinema e Cultura.