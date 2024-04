Un messaggio di pace dagli studenti di Lerici

Mentre i venti di guerra fanno paura, da quello che fu un rifugio antiaereo, prende il volo un messaggio di pace che approderà fino alle Olimpiadi. È formato da 504 disegni degli allievi del comprensivo Isa 10 di Lerici, Comune scelto come da Colors for Peace. L’associazione fondata nel 2015 in un luogo simbolo, Sant’Anna di Stazzema, promuove la pace attraverso l’arte e creatività dei bambini ed è sostenuta dalla Robert Kennedy Foundation for Human Rights Italia e dal Panathlon Club International. Alla presenza del presidente dell’associazione Antonio Giannelli, e per il Panathlon dalla segretaria generale mondiale Simona Callo e dal presidente nazionale Giorgio Costa, è stata inaugurata ieri la speciale mostra che resterà visitabile nella galleria Padula fino alle 15 di oggi, per poi fare tappa in giro per il mondo. "Li vedremo nelle occasioni più importanti – spiega Giannelli –, il 21 aprile a Roma in Campidoglio per il compleanno della città eterna; il 12 agosto a Sant’Anna di Stazzema per commemorare l’eccidio, e al Colosseo nella giornata mondiale della pace il 21 settembre". "Una finestra sul mondo" per l’assessore all’Istruzione Laura Toracca. E se c’è chi, come la giovane studentessa Chiara, partecipa per la seconda volta, dopo aver preso parte a Colors For Peace in Bolivia – paese di origine della madre – c’è chi spera di vedere la propria opera varcare i confini: alcuni elaborati saranno esposti in eventi internazionali, quali i Giochi di Parigi e la mostra europea di Madrid. "Sono davvero contento di questa iniziativa – conclude il sindaco Leonardo Paoletti - : i nostri bambini, i loro disegni porteranno il nome di Lerici fuori dai confini nazionali con un messaggio universale urgente: difendiamo la pace".

Chiara Tenca