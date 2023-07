Un lungo tuffo nel passato con la sfilata medievale

Sono già passati 20 anni dall’idea di proporre un pezzo di storia medievale che ricorda la consegna delle chiavi della fortezza di Sarzana da parte di Piero dè Medici al re di Francia Carlo VIII. Sembrava una semplice passerella in costume che nel tempo è diventata sempre più attenta e studiata nei dettagli che ha coinvolto l’associazione Casa Torre studiosi, storici e soprattutto un esercito di oltre 300 tra figuranti, sarte e collaboratori.

Per questo la Sfilata storica è diventata oltre che l’evento principale dell’estate santostefanese un punto di svolta culturale del territorio. L’amministrazione comunale diretta dalla sindaca Paola Sisti, al tempo della prima rassegna assessore alla cultura, ha infatti concluso l’acquisto di Casa Cecchino uno storico edificio nel centro di Santo Stefano Magra con lo scopo di realizzare un museo dedicato alla rappresentazione e all’esposizione degli abiti appositamente disegnati. In questa edizione sfileranno i capi disegnati dalla stilista Francesca Dapò che collabora con l’associazione Casa Torre presieduta da Debora Bernardi di Carlo VIII e Piero dè Medici oltre a quello di una nobildonna mentre è in fase di preparazione l’abito di Ludovico il Moro. La rassegna si terrà dal 28 al 30 luglio preceduta, e questa è la novità dei 20 anni, dalla cena medievale su prenotazione, che si terrà in piazza XXV Aprile giovedì 27 luglio alle 20, a base di torte di verdura, zuppa di ceci, lenticchie e pancetta in scrigno di pane, pollo alle prugne, biscotti e vino speziato. Pietanze accuratamente ricercate e servite con posate in legno e senza accorgimento "moderno" trattanosi di un ppuntamento di fine Quattrocento. L’appuntamento è stato presentato dalla sindaca Paola Sisti e da Andrea Maisano segretario dell’associazione Casa Torre. Per tutte e tre le giornate il mercato medievale aprirà alle ore 19 estendendosi per il borgo tra mercati e spettacoli in piazza della Pace con gli sbandieratori di Fivizzano, i musici, le performance scenografiche con il fuoco, e ancora armigeri, giullari e falconieri. Sabato 29 e domenica 30 luglio è in programma il corteo storico con la consegna delle chiavi della Fortezza di Sarzana che riprodurrà l’evento storico avvenuto nel 1494 quando Piero dè Medici consegnò le chiavi della città al re di Francia Carlo VIII. Venerdì 28 dalle 19 alle 23, sarà disponibile l’annullo filatelico per celebrare il traguardo della ventesima edizione della Sfilata Storica.

Massimo Merluzzi