Un libro dedicato a don Zanini

E’ uscito ieri nelle librerie il volume “Cronaca di una nascita. Don Alberto Zanini”, pubblicato dalle Edizioni Ares e scritto da Pierluigi Castagneto, insegnante e giornalista spezzino.

Il libro tratteggia la figura di don Alberto, il sacerdote originario di Monterosso tragicamente scomparso il giorno di San Giuseppe del 1992. Il volume ricostruisce per la prima volta i tragici fatti che portarono all’incidente nella parete nord del monte Sagro, una delle vette più alte delle Apuane, tramite le testimonianze dei suoi giovani compagni di escursione, ora adulti, che non hanno mai sopito il dolore di quella tragica esperienza. Il volume sarà presentato oggi a Monterosso nell’ambito dell’assemblea annuale dell’Associazione Don Zanini alle 14,30 nell’oratorio dei Neri, accanto alla parrocchia del borgo marinaro. Il vescovo della Spezia Luigi Ernesto Palletti ha scritto la prefazione. Per don Alberto Zanini è stata aperta la causa di beatificazione.