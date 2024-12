Un incontro sull’affidamento

’Famiglie che crescono: il potere dell’affidamento familiare’ è il titolo dell’incontro, organizzato dal Centro per le famiglie diffuso del Distretto 17 in collaborazione con Asl5 , che si terrà oggi pomeriggio dalle 17 all’auditorium della scuola primaria di Ceparana. Si parlerà di famiglia, affidamento e prospettive; verranno esplorati i passi pratici e come offrire supporto e opportunità alle famiglie affidatarie grazie agli interventi del direttore sociale del Distretto 17 Valeria Fanfani, della responsabile del Consultorio di Asl5 Francesca Giacchè (nella foto), dell’assistente sociale Elena Ricciu. "Questa iniziativa è parte di una campagna di sensibilizzazione sull’affido familiare, l’accoglienza in famiglia e la cura di un bambino che si trovi temporaneamente in situazione di difficoltà, ed è rivolta a tutta la cittadinanza con l’obiettivo di promuovere una rete di solidarietà tra famiglie, stimolare la collaborazione e favorire la condivisione all’interno della comunità stessa" dichiara Valeria Fanfani, Direttore sociale del Distretto 17. Il Centro per le famiglie diffuso si occupa di informare, ascoltare ed accompagnare le famiglie nel ruolo educativo, sociale e di cura in tutti i passaggi evolutivi, con uno sguardo attento al tema della genitorialità. Per info 3801508602 e [email protected].