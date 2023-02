’Un Golfo di fiabe’ di Guani Dedicato a grandi e piccini

LA SPEZIA

È vero+, ormai il Natale è passato da una cinquantina di giorni, ma il senso de ‘Un Golfo di fiabe’, che di quel tema tratta, è valido davvero tutto l’anno. L’autore è Giancarlo Guani, il ‘Giba’ per la maggior parte delle persone che lo conosce. Per le Edizioni Tigulliana di Santa Margherita Ligure, l’ultima opera dello scrittore spezzino, dirigente della Pallavolo Don Bosco, divulgatore dei giochi di una volta e già con numerosi premi letterari in bacheca. ‘Dove sono finite le renne di Babbo Natale?’ è il sottotitolo, per un’avventura decisamente colorata. "Un avventura coinvolgente per fare entrare i piccoli lettori nell’incanto di una fiaba moderna, ma dal cuore antico", afferma l’editore Marco Delpino. C’è, nelle pagine (67) del libro di Guani, pure una grande lezione per i grandi. "Non è inutile credere a Babbo Natale, non alla sua fiaba di gioia e incanto, perché se smettiamo di credere in queste semplici cose, che ci riportano alla mente i nostri cari e la magia della Notte Santa, se non diamo ai figli di oggi le stesse attenzioni, che mondo ne viene fuori? La risposta è nelle ultime pagine del volume. Non rubiamo le renne di Babbo Natale, non rubiamo la gioia dei bimbi. Le conseguenze sono davanti ai nostri occhi". Il libro è nato per far meravigliare i lettori, piccoli e grandi. "Ma non mancano – conclude Delpino – riflessioni molto attuali di un Natale di Guerra". Naturalmente è una fiaba di Natale, che è ambientata nello splendore del Golfo dei Poeti. I disegni all’interno sono di Luciano Luccarini e Vittoria Guani, mentre la colorata simpatica copertina – dove ci sono una sirena e tanti animali vicino – è stata illustrata da Maria Luchini. All’interno c’è davvero tutta la città, dalla Chiappa a Pegazzano passando per il centro.

Marco Magi