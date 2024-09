Un francobollo per celebrare la bellezza del borgo marinaro

Un francobollo per il Parco regionale di Porto Venere. È quanto emesso ieri da Poste Italiane di concerto con il ministero delle Imprese e del Made in Italy. Il francobollo, appartenente alla serie tematica ’Il Patrimonio naturale e paesaggistico’ ha un costo di 1,25 euro e una tiratura di duecentomilaquattro esemplari. Il francobollo (nella foto) è stampato dall’Istituto poligrafico e zecca dello stato in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente. Il bozzetto è a cura di Maria Carmela Perrini. La vignetta raffigura una veduta dall’alto della Chiesa di San Pietro a Porto Venere che svetta a strapiombo sul mare, rappresentativa del Parco Regionale di Porto Venere, su cui spicca, a destra, un falco pellegrino. A sinistra, è riprodotto il logo del Parco Naturale Regionale Porto Venere. L’annullo primo giorno di emissione sarà disponibile presso lo sportello filatelico dell’ufficio postale di Porto Venere. Il francobollo e i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi saranno disponibili presso gli uffici postali con sportello filatelico, gli ’Spazio Filatelia’ di Poste Italiane.