Un decennale di successo per 'Groppo e gli Spaventapasseri'

Groppo, 21 luglio 2024 – Davvero da incorniciare al decima edizione di 'Groppo e gli Spaventapasseri'. L'impegno degli abitanti del borgo nel territorio di Sesta Godano è stato ampiamente ripagato, nei numeri dei visitatori e nella qualità di quanto presentato. La regia, come consuetudine, nelle mani del veterano Giorgio Antognoli.

L'evento organizzato da pro loco Sesta Godano e frazioni, Circolo Anspi San Siro, Unpli La Spezia e comunità di Groppo, aveva il patrocinio di Regione Liguria, Comune di Sesta Godano, Camera di Commercio Riviere di Liguria, Tuttifrutti e Confcommercio.

Il percorso enogastronomico nelle cantine del paese, ha permesso a tantissimi di degustare ottimi vini e deliziose specialità in un viaggio che ha portato da Pina (aperitivo con pizza), Gigio Martinetti (formaggi), Franca Cà Nova (insalata di fagioli e cipolle), Roberta Mili-a (torta di riso), Giorgio Papalini (lasagne al forno al pesto), Alessandra U Gally (ricotta con miele), Valerio U Torciu (mortadella nostrale), Vilma Do Dè (frutta), Franco Casina-ò (crema) e Tiziana Antognoli (buccellato variegato). Dall'aperitivo fino al dolce attraversando il borgo medievale, oggetto di recente di lavori di riqualificazione, in particolare la pavimentazione.

La scelta di proseguire fino a tarda sera nell'iniziativa, come nella scorsa edizione, è stato ancora una volta azzeccata.

Naturalmente, a fare da spettatori, ma da assoluti protagonisti i numerosi spaventapasseri di pezza e paglia esposti in ogni via, maschere apotropaiche, utilizzate dai contadini per tenere lontano gli animali dai campi coltivati, ma soprattutto simbolo di una cultura contadina da riscoprire.