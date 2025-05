Un centenario da incorniciare. Francobollo sul Palio del Golfo: "Così lo Stato celebra la disfida"

Il Palio del Golfo celebrato con un francobollo. Importante riconoscimento per la tradizionale disfida remiera, giunta quest’anno alla centesima edizione: ieri al Ministero delle Imprese e del Made in Italy a Roma è stato presentato ufficialmente il francobollo dedicato, appartenente alla serie tematica ’le Eccellenze del Patrimonio culturale italiano’ dedicate alle rievocazioni storiche. "Questo francobollo suggella cento anni di storia, di passione, di identità condivisa. Il Palio del Golfo non è solo una manifestazione: è un simbolo della nostra appartenenza al mare, della forza coesa delle nostre borgate, è il frutto di una tradizione popolare profondamente radicata, nata dalle sfide tra barche da lavoro. Una necessità concreta, quotidiana, che nel tempo si è trasformata in rito, in festa, in occasione di orgoglio e appartenenza per le tredici borgate marinare che partecipano ogni anno con spirito competitivo ma soprattutto comunitario, facendo del Palio un momento di unione profonda tra sport, cultura e memoria".

Per il sindaco, "con l’emissione di questo francobollo, lo Stato italiano riconosce ufficialmente il valore storico di questa manifestazione. Grazie al ministero delle Imprese e del Made in Italy per aver dato spazio a una manifestazione che merita di essere conosciuta e apprezzata in tutta Italia e grazie a tutti coloro che con impegno e passione rendono vivo, ogni anno, il Palio del Golfo". Alla cerimonia di presentazione hanno partecipato, oltre al sindaco, anche l’assessore al Palio del Golfo Maria Grazia Frijia e la presidente del Comitato delle borgate, Francesca Micheli.

"Il Palio del Golfo è la manifestazione più caratteristica della nostra comunità e quest’anno celebra un traguardo straordinario: i suoi 100 anni di storia. È una manifestazione che unisce le borgate, le famiglie, le generazioni, la cultura legata al mare e che rappresenta un patrimonio immateriale di inestimabile valore – aggiunge il vicesindaco e assessore al Palio, Maria Grazia Frijia –. Il patrocinio del ministero per le Politiche del Mare ottenuto per l’alto valore culturale e identitario che riveste per l’intera comunità e ora questo francobollo sono segnali forti del riconoscimento nazionale che il Palio merita".

"Questo riconoscimento rappresenta per la città un prestigioso traguardo, che conferma il valore culturale e simbolico del Palio del Golfo a livello nazionale. Una manifestazione che da cento anni anima il Golfo della Spezia, unendo sport, folklore, tradizione e senso di appartenenza. La sua emissione rientra nell’ambito delle celebrazioni delle rievocazioni storiche italiane, valorizzando eventi che raccontano l’identità dei territori".