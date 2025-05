Un biscotto e le coccole prima di dormire

Cosa c’è di meglio di un buon biscotto e di una coccola prima di addormentarsi? É così che la sera, all’interno del canile municipale della Spezia, l’intensa giornata si chiude con un momento di tenerezza capace di rilassare accompagnando al riposo tutti gli ospiti e, nel contempo, permettere agli operatori di rivolgere loro l’ultimo attento sguardo per sincerarsi che tutto vada bene e la notte passi tranquilla. "Quest’ abitudine – spiega Pierandrea Fosella, volontario e tesoriere dell’ associazione L’ impronta - oltre ad augurare la buonanotte ai nostri amici, ci permette di verificare se va tutto bene: poiché sono tutti molto golosi, infatti, un eventuale rifiuto ci segnala un possibile problema. Temiamo molto – continua - la torsione gastrica che colpisce soprattutto i cani di grossa taglia, un grave evento che, se non è preso in tempo, può portare anche alla morte dell’ animale. Da qui il nostro scrupoloso monitoraggio serale con premio, che i cani attendono impazienti". Un rito che si impara in fretta: "Si tratta di un momento per loro piacevole, tanto che anche i nuovi arrivati lo imparano immediatamente e mostrano sin da subito di apprezzarlo. Naturalmente alcuni di loro apprezzano qualsiasi cosa mentre altri, dai gusti più raffinati, accettano solo gli sticks morbidi, una vera prelibatezza per il palato! Quando passiamo per il saluto goloso, li troviamo tutti pronti davanti alla loro porta in attesa del "premietto" e della nostra buonanotte". Un’organizzazione perfetta, quella dei volontari che si avvicendano nei turni per coprire ogni mansione nella struttura di via del Monte, con un riguardo particolare a quella che loro chiamano chiusura. E solo dopo che ogni ospite è accoccolato nella sua morbida cuccia si possono finalmente spegnere tutte le luci.

Alma Martina Poggi