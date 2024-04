Un barista e un cameriere per stabilimento e camping

1 BARISTA Ristorante/bar all’interno di un campeggio di Marina di Massa ricerca un barista con esperienza. Gradito il possesso di Haccp in corso di validità. Contratto a tempo determinato per la stagione estiva a partire indicativamente dal mese corrente. Orario full time. Per info e candidature, telefono 333 7688875

1 CAMERIERE Stabilimento balneare di Marina di Massa ricerca per la stagione estiva cameriere di sala: allestimento sala, ordinazioni, servizio ai tavoli, riordino. L’attività si svolge sia per il pranzo che per la cena. Gradito il possesso di Haccp e la conoscenza della lingua inglese. Indispensabile la disponibilità a lavorare nei giorni festivi. Iniziale contratto a chiamata, tempo pieno a partire da giugno. Telefono: 320 7242502.