Mai fermarsi alle apparenze. Carlotta vi rapirà il cuore

Magnetici occhioni verdi color di giada, soffice manto grigio perla e un’indole che, seppur appartata e schiva ’sulle prime’, è capace di emanare tutta la sua vivace ’luce’. Che spande di impagabile affetto e vitalità. Carlotta è un bellissimo esemplare di gatto europeo comune (o gatto domestico europeo) che ha fatto il suo ingresso nel gattile – parte integrante del canile municipale della Spezia, gestito dai volontari dell’associazione ’L’Impronta’ – circa due mesi e mezzo fa insieme alla sorellina Isotta; per via della rinuncia da parte della loro proprietaria. Di taglia piccina, nonostante abbia già raggiunto l’età adulta, Carlotta è un’amante di morbide cucce da poter condividere acciambellata con l’inseparabile sorella Isotta, ma anche di più piccole ceste nelle quali, proprio grazie alle sue dimensioni, le piace appartarsi e trovare riparo. Nonostante la sua indole timida e tanto timorosa, soprattutto a un primo approccio e con gli amici umani, con il tempo e un po’ di pazienza; Carlotta sa vincere ogni sua riserva riuscendo ad avvicinare e ad avvicinarsi a tutti. Compresi gli altri felini suoi simili, specie se femmine, con cui si intrattiene in giochi e piacevoli sonnellini. Per nulla aggressiva e davvero bravissima – come assicurano i volontari de ’L’ Impronta’ che se ne prendono cura e in questi mesi hanno imparato a conoscerla – Carlotta è indicata sia per la compagnia di bambini che di anziani. E sta aspettando una famiglia – o un singolo adottante – che, senza separarla dalla sorella, sia capace di farle sentire entrambe a casa.

Alma Martina Poggi